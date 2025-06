Il segreto di mio padre il libro di Corinna von Bassewitz

Il segreto di mio padre, il nuovo libro di Corinna von Bassewitz, rivela una storia avvincente che si intreccia con i temi dell'identità e della verità. A soli 16 anni, Corinna scopre che la figura paterna nasconde un passato oscuro e misterioso. In un'epoca in cui le famiglie affrontano il peso dei segreti, questo racconto invita a riflettere: quanto conosciamo davvero le persone che amiamo? Preparati a un viaggio emozionante tra rivelazioni e scoperte

All’età di 16 anni Corinna von Bassewitz, oggi giornalista, comincia a sospettare che suo padre non sia ciò che dice di essere, cioè un soldato dell’Esercito tedesco e, in seguito, un diplomatico. Lo sente rispondere al telefono con un nome diverso e la nonna lo sorprende a cambiare furtivamente le targhe dell’automobile. Ma solo dopo . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il segreto di mio padre”, il libro di Corinna von Bassewitz

