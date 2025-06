Il Rotary Palermo Monte Pellegrino per la pace | onorare l' umanità che costruisce ponti

Il Rotary Club Palermo Montepellegrino celebra il potere della pace! Sabato 7 giugno, si terrà la IV Edizione delle Benemerenze Rotariane per la Pace, un momento speciale per onorare chi lavora instancabilmente per costruire ponti tra le persone. Un evento che non solo riconosce meriti, ma rappresenta un faro di speranza in un mondo spesso diviso. Scopri come l’umanità può fare la differenza!

Sabato prossimo, 7 giugno, il Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Sebastiano Maggio, celebrerà la IV Edizione delle Benemerenze Rotariane per la Pace, un evento, nato nel 2021-2022, durante la presidenza di Antonio Fundarò, che intende rendere omaggio a donne e uomini che si sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il Rotary Palermo Monte Pellegrino per la pace: onorare l'umanità che costruisce ponti

Leggi anche "Steli di pace" a Palermo, nel Giardino dei Giusti le parole dei Rotary diventano memoria collettiva - Nel cuore di Palermo, il Giardino dei Giusti si arricchisce di una nuova installazione: la Stele di Pace.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rotary e rappresentanze diplomatiche al servizio della salute, l'incontro a Villa Niscemi

Segnala palermotoday.it: Rotary e rappresentanze diplomatiche, insieme al servizio della salute. A Villa Niscemi l’incontro tra il Corpo Consolare e il Rotary club Palermo. Due istituzioni internazionali distinte ma con final ...

Palermo, un nuovo incendio aggredisce Monte Pellegrino

Segnala livesicilia.it: PALERMO – Nuovo incendio su Monte Pellegrino, a Palermo. Le fiamme sono divampate nella zona sottostante a Castello Utveggio, dove alcuni giorni fa un rogo ha impegnato vigili del fuoco ...

Palermo, brucia il Monte Pellegrino. Il direttore della riserva: vogliono bloccare il rimboschimento

Lo riporta informazione.it: Palermo, brucia il monte Pellegrino - Il video 15/08/2023 - 08:11 - A Palermo brucia il monte Pellegrino . Da ieri notte alcune segnalazioni su Twitter mostrano il rogo del monte dei palermitani.