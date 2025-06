Il ritrovo dei volontari dell’alluvione due anni dopo

Due anni fa, i volontari di Lavezzola dimostrarono il potere della solidarietà nella lotta contro l’alluvione. Ora, si ritrovano per ricordare quel coraggio e rinforzare i legami che l'emergenza ha creato. Un segno tangibile di come le comunità possano unirsi di fronte alle avversità, ispirando un trend crescente di attivismo sociale. La storia di Lavezzola è un esempio luminoso di resilienza e speranza nel cuore dell'Italia.

Nel maggio di due anni fa, durante l'emergenza alluvione prestarono il loro contributo per scongiurare il rischio che Lavezzola fosse invasa dalle acque. In un primo momento scesero in campo, in una vera e propria corsa contro il tempo, posando centinaia di sacchi di sabbia lungo l'argine del Destra Reno (a poche centinaia di metri dalla via Selice) per cercare di arginare la fuoriuscita dell'acqua, mentre nei giorni successivi, grazie al prodigarsi di imprenditori locali, Vigili del Fuoco, agricoltori e contoterzisti, allestirono (in questo caso presso il ponte della Bastia e a Villa Pianta di Alfonsine) alcune decine di motopompe per 'alleggerire' la portata dei canali 'Zaniolo' e 'Destra Reno', immettendo milioni di litri di acqua rispettivamente nei fiumi Reno e Santerno.

