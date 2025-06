Il ritorno di Sea Cloud La nave giunta in rada

Il mare torna a brillare con il ritorno della "Sea Cloud", simbolo di un lusso che affascina e incanta. In un'epoca in cui il turismo esperienziale sta dominando, le crociere di alta gamma offrono momenti unici di evasione. Con l'agenzia Vannucci, che celebra 200 anni di storia, si riscopre la bellezza di viaggiare in modo esclusivo. Un viaggio che non è solo una meta, ma un'emozione indimenticabile. Se il mare chiama,

Tornano in rada le splendide navi da crociera di lusso gestite dall’agenzia Vannucci di Viareggio, che compie duecento anni di attività con a capo sempre la stessa famiglia. Ieri è arrivata la "Sea Cloud", i cui selezionatissimi ospiti hanno speso una quota base di oltre seimila euro, per una crociera che, dal 26 maggio scorso al 4 giugno, da Marsiglia li sbarcherà a Monte Carlo con tappe intermedie italiane. E tra le tappe ci sono Viareggio, dove i croceristi della Sea Cloud hanno fatto shopping nei negozi della Passeggiata, Lucca e infine le rinomate cantine di Bolgheri. Tutto questo grazie anche alla collaborazione avuta negli anni scorsi con l’assessore al Turismo Alessandro Meciani, oltre che con le autorità doganali e la Capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ritorno di Sea Cloud. La nave giunta in rada

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il ritorno di Sea Cloud. La nave giunta in rada; Vulcano, porto aliscafi ancora incompiuto Orto e company sollecitano il sindaco Gullo.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il ritorno di Sea Cloud. La nave giunta in rada

Segnala msn.com: La città è una delle tappe italiane della crociera che, partita da Marsiglia, porterà i passeggeri a Montecarlo .

Castellammare - La nave 'Sea Cloud' saluta la città delle acque

stabiachannel.it scrive: Ha infatti deciso di onorare gli stabiesi della sua presenza la Sea Cloud, la bellissima nave da crociera a tre vele appartenente alla linea statunitense Sea Cloud Cruises. La nave deve aver ...