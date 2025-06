Il risparmio che fa scuola al Mattei di Fiorenzuola

A Fiorenzuola d’Arda, il progetto “Il risparmio che fa scuola” segna un passo importante nella formazione delle nuove generazioni. In un’epoca in cui la gestione consapevole delle finanze è cruciale, questo programma mira a insegnare ai giovani l'importanza del risparmio e della pianificazione economica. Un’opportunità imperdibile per prepararsi a un futuro più sicuro e consapevole, dove la cultura del risparmio diventa fondamentale per affrontare le sfide del domani.

Fa tappa anche a Fiorenzuola d’Arda il progetto “Il risparmio che fa scuola” di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), alla sua seconda edizione, che ha come obiettivo quello di formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica, attraverso la promozione della cultura del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - “Il risparmio che fa scuola” al Mattei di Fiorenzuola

Leggi anche Tutti a lezione di risparmio. Banca di Imola fa scuola - Banca di Imola promuove l’educazione finanziaria al centro di formazione professionale Ciofs di via Pirandello.

Se ne parla anche su altri siti

Sbarca a Palermo “Il Risparmio che fa scuola”

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Grande successo per “Il Risparmio che fa scuola”, iniziativa di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti che porta l’educazione finanziaria negli istituti scolastici.

Poste Italiane rilancia “Il Risparmio che fa Scuola” per educare giovani e famiglie alla cultura economica

Si legge su affaritaliani.it: L’iniziativa nazionale “Il Risparmio che fa Scuola”, promossa da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è arrivata anche a Palermo.

A scuola di risparmio con Cdp e Poste Italiane

Riporta affaritaliani.it: In occasione della 94° Giornata Mondiale del Risparmio arriva in classe "Il Risparmio che fa scuola", il progetto di promozione della cultura e dei valori del risparmio promosso da Cassa depositi ...