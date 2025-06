Il ricordo dei Gun n Roses per Mattia ucciso a 14 anni

La band l'ha pubblicato sui social poco prima del concerto al Tupras Stadium di Istanbul, dove il figlio dello chef riminese è stato ucciso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo dei Gun n Roses per Mattia, ucciso a 14 anni

Una canzone dei Guns N’ Roses per Mattia, ucciso a 14 anni / Video

Da ilrestodelcarlino.it: La band ricorda il ragazzo con un video prima del concerto a Istanbul. L’emozione di Andrea Minguzzi: “Mio figlio canta con noi da lassù” ...

L’omaggio dei Guns N’ Roses a Mattia Ahmet Minguzzi, il bambino accoltellato a Istanbul: la sua foto sul maxischermo durante il concerto

corriere.it scrive: Il 2 giugno avrebbe dovuto assistere al live con sua madre. Durante l’esecuzione di Knocking on Heaven’s Door, il volto del ragazzo è apparso sul maxischermo ...

A Istanbul i Guns N' and Roses ricordano Mattia Ahmet

Si legge su newsrimini.it: Grande attesa per il concerto dei Guns N' Roses in programma questa sera, 2 giugno, al T upras Stadium di Istanbul. Un concerto in cui la band ha decisio di commemorare Mattia Ahmet Minguzzi, morto pe ...