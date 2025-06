Il riconoscimento di Coldiretti Titolo di ‘agrichef’ a Fausto Mazzoni | Strategico per il futuro del settore

Fausto Mazzoni, ora insignito del titolo di ‘Agrichef’, rappresenta una nuova era per l’agricoltura emiliano-romagnola. Questa iniziativa di Coldiretti non è solo un riconoscimento, ma un passo strategico verso la valorizzazione del cibo locale e delle tradizioni culinarie. Con 13 nuovi diplomati, la rete degli 'Agrichef' cresce, portando in tavola prodotti freschi e autentici. Scopri come questi imprenditori stanno cambiando il volto dell'agriturismo!

Un po’cuochi, un po’ contadini: cresce la rete degli ‘ agrichef ’ di Coldiretti Emilia-Romagna grazie al conferimento di 13 nuovi diplomi agli imprenditori agrituristici che hanno completato il percorso formativo organizzato dall’associazione di categoria in collaborazione con Fondazione Campagna Amica-Terranostra. Tra di loro c’è anche un forlivese: Fausto Mazzoni, dell’ agriturismo ‘La Minarda’, di Branzolino. La giornata conclusiva del corso si è svolta presso l’agriturismo Il Biancospino di Ravarino, nel modenese, dove i corsisti hanno messo alla prova le conoscenze acquisite durante le oltre 50 ore di formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il riconoscimento di Coldiretti. Titolo di ‘agrichef’ a Fausto Mazzoni: "Strategico per il futuro del settore"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il riconoscimento di Coldiretti. Titolo di ‘agrichef’ a Fausto Mazzoni: Strategico per il futuro del settore. 🔗Su questo argomento da altre fonti