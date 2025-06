Il ragazzo degli hot dog e il video con la mamma di Martina | Vi racconto come sono andate davvero le cose | VIDEO

Il caso di Patrizio Chianese e il video con la madre di Martina Carbonaro accende un dibattito acceso sui confini tra marketing e rispetto. In un'epoca in cui le emozioni vengono spesso sfruttate online, questo episodio solleva interrogativi importanti: dove inizia la promozione e dove finisce l'etica? Patrizio difende la sua posizione, affermando che la madre era presente e consapevole. Un tema che riguarda tutti noi nella frenesia dei social!

