Il Quartetto in Sala Mozart

Stasera, il Quartetto Meta4 illuminerà la Sala Mozart con un concerto imperdibile per chiudere la stagione 2025 dell'Accademia Filarmonica. Un viaggio sonoro che non solo celebra la musica classica, ma si inserisce nel trend contemporaneo di riscoperta delle formazioni cameristiche. Non perderti l’occasione di vivere un’esperienza unica: la magia della musica dal vivo ti aspetta alle 20:30!

L'Accademia Filarmonica propone stasera l'ultimo appuntamento del 2025 con la rassegna ''. Per chiudere la stagione infatti, stasera alle 20,30 sarà di scena il Quartetto Meta4, costituito da Antti Tikkanen e Minna Pensola ai violini, Atte Kilpeläinen alla viola, e Tomas Djupsjöbacka al violoncello. Il concerto sarà dedicato a musiche di Beethoven e Schubert. Il Quartetto Meta4 è una delle formazioni di maggior successo a livello internazionale: vincitore di diversi premi, lavora spesso anche con le orchestre.

