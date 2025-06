Il Punto Abitare di Roma Capitale diventa itinerante Ecco le tappe da Tor Bella a Ostia

Il Punto Abitare di Roma Capitale diventa itinerante! Un minivan parte da piazza del Campidoglio per portare servizi direttamente agli inquilini, da Tor Bella Monaca a Ostia. Questo progetto non è solo un servizio, ma un passo verso l'abbattimento delle barriere sociali. Un’iniziativa che risponde a un bisogno crescente di accessibilità e vicinanza, rendendo la città più inclusiva. Scopri come il tuo quartiere può beneficiare di questa mobilità .

Lo sportello abitativo di Roma Capitale si mette in moto e prova a incontrare gli inquilini popolari, accorciando le distanze. Il 3 giugno, da piazza del Campidoglio, è partito il primo minivan del Punto Abitare che ha giĂ iniziato la sua attivitĂ a fine 2024 grazie alla sinergia tra dipartimento. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Punto Abitare di Roma Capitale diventa itinerante. Ecco le tappe da Tor Bella a Ostia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, la cittĂ delle transenne: tra ritardi, lavori e speranze; Cosa fare a Roma a giugno 2025? I grandi eventi nella Capitale; Pista atletica a Tor Tre Teste e i lavori di riqualificazione. Il punto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Punto Abitare on the Road”, il servizio itinerante che informa sull'edilizia pubblica

rainews.it scrive: Gli scopi del progetto: rafforzare il legame con le comunità locali e promuovere la partecipazione attiva dei residenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ...

Campidoglio lancia 'Punto abitare on the road'

Come scrive ansa.it: Un nuovo servizio per andare incontro ai cittadini dei quartieri ERP: è questo l'obiettivo di "Punto Abitare on the Road", il progetto promosso dal Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politic ...

Nuovo servizio itinerante per i quartieri erp di roma: punto abitare on the road arriva a tor bella monaca e ostia

Secondo gaeta.it: Il progetto Punto Abitare on the Road porta assistenza abitativa itinerante nei municipi VI e X di Roma, con un minivan che supporta residenti in difficoltà sociale ed economica nei quartieri Tor Bell ...