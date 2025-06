Il PSG dovrà ripagare i danni per il campo distrutto dai tifosi | hanno portato via pezzi di prato

Il PSG dovrà affrontare un risarcimento per i danni al campo dell'Allianz Arena, devastato dai tifosi in cerca di un ricordo tangibile della finale. Questo episodio non è isolato: segna un trend preoccupante nel mondo del calcio, dove la passione sfocia in gesti estremi. Ma mentre i club si confrontano con le conseguenze, l'attenzione si sposta sulla responsabilità collettiva dei tifosi. Un campanello d'allarme per il futuro dello sport!

Il prato dell'Allianz Arena è stato devastato dai tifosi del PSG: hanno portato via zolle di terra come ricordo della finale, creando danni a Germania e Portogallo che dovranno giocare in quello stadio domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

