Il Prosecco guarda al continente africano | diciassette Paesi adesso riconoscono la denominazione italiana

Il Prosecco sbarca in Africa! Con 17 paesi che riconoscono la nostra celebre denominazione, il vino italiano conquista nuovi orizzonti. La registrazione del marchio in Kenya è solo l’inizio di una strategia ambiziosa. Giancarlo Guidolin sottolinea l'importanza di puntare su mercati in crescita. Un passo audace che potrebbe trasformare il panorama del vino e aprire porte a opportunità inedite. Scopri come questo trend influenzerà il nostro amato Prosecco!

Ottenuta anche la registrazione del marchio in Kenya. Il presidente Giancarlo Guidolin: "Necessario puntare su mercati strategici e ad alto potenziale nel lungo termine". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

