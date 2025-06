Il progetto dell' Ausl Romagna dedicato al patrimonio artistico vince il bando regionale Digital humanities

Un passo avanti per l'intersezione tra arte e salute: il progetto "La cura attraverso l'arte" dell'Ausl Romagna vince il bando regionale Digital Humanities. Questo innovativo museo diffuso non solo valorizza il patrimonio artistico locale, ma trasforma anche il modo in cui percepiamo la sanità. In un’epoca in cui il digitale si fa portavoce di esperienze sensoriali, scoprire come l’arte possa curare è un invito a esplorare oltre i confini tradizionali della medicina.

C'è anche il progetto dell'Ausl Romagna "La cura attraverso l'arte il museo diffuso dell'arte sanitaria romagnola" tra quelli selezionali cui è stato assegnato un finanziamento nell'ambito del Bando Digital humanities indetto dalla Regione Emilia Romagna per la digitalizzazione del patrimonio.

