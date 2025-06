Il prof odiatore sospeso suor Monia Alfieri | Non tutti possono lavorare nella scuola

Suor Monia Alfieri, sospesa per le sue dichiarazioni contro l'odiosità nel contesto scolastico, solleva una questione cruciale: il ruolo del docente va oltre la competenza. In un'epoca in cui l'educazione è sempre più influenzata da fenomeni sociali e culturali, la figura del maestro deve incarnare valori di equità e rispetto. È tempo di riflettere su chi deve insegnare ai nostri ragazzi, perché non basta saperlo fare, ma bisogna anche crederci.

“Ritengo necessaria una riflessione che abbia per oggetto il ruolo del docente nel suo mandato educativo. E’ chiaro che, per assolvere a tale mandato, occorre che i docenti siano persone serie ed equilibrate: la competenza, in sé e per sé presa, non basta. Non tutti possono lavorare nella scuola, lo dobbiamo capire; nonostante per decenni abbiamo pensato che tutti potessero salire in cattedra. Non è assolutamente così!”. Così all’Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche. Dice la sua in merito alla vicenda orribile del professore che ha augurato la morte alla figlia di Meloni; morte simile a quella della della povera ragazza di Afragola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il prof “odiatore” sospeso, suor Monia Alfieri: “Non tutti possono lavorare nella scuola”

Leggi anche Il prof “odiatore” chiede alla Meloni di incontrarla: “Mai desiderato la morte di sua figlia”. E tira in ballo la mamma anziana - La richiesta del professor Addeo di incontrare Giorgia Meloni per discutere di un tema così delicato solleva interrogativi sulla responsabilità nella comunicazione pubblica.

Su questo argomento da altre fonti

Schiaffeggia alunno, prof sospeso

Come scrive rainews.it: Un professore di 37 anni è stato sospeso dopo aver colpito un alunno con uno schiaffo, spingendolo e facendolo cadere successivamente. L'episodio all'Istituto Saraceno-Romegialli di Morbegno.

Prof sospeso. Sanzioni annullate

Si legge su lanazione.it: dirigente scolastico protempore dell’Itt “Allievi Sangallo“ che tra il gennaio 2016 e il febbraio 2018 ha illegittimamente sospeso dal servizio e dallo stipendio il docente per un totale di ...

Prof arrestata, così l'alunno sospeso l'ha messa nei guai: «Prima ci fa vedere i porno, poi se la prende per le sigarette»

Da leggo.it: Dopo quell'aggressione in branco ai danni di una prof di sostegno che aveva indignato Castellammare di Stabia e non solo, per la docente sono scattate le manette: una svolta che ha soddisfatto ...