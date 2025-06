Il prof nella bufera | dopo il post sulla figlia della Meloni tenta il suicidio

Il caso di Stefano Addeo, il docente al centro di una tempesta mediatica dopo un post controverso, solleva interrogativi profondi sul ruolo dei social nella vita professionale. La sua drammatica reazione segna un punto di rottura in un contesto educativo sempre più stressato da pressioni esterne e conflitti ideologici. È tempo di riflettere sull'importanza di un dialogo costruttivo, anche in un'epoca di polarizzazione e rabbia online. Cosa ne pensi?

È la figura del docente Stefano Addeo quella che sta fagocitando le cronache degli ultimi giorni: il professore di Marigliano aveva pubblicato un post shock sui social contro la figlia di Giorgia Meloni, Ginevra di 8 anni, augurandole di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola, in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il prof nella bufera: dopo il post sulla figlia della Meloni tenta il suicidio

Leggi anche I prof non vogliono i bersaglieri a scuola. E scoppia la bufera - Nel cuore del dibattito sull'educazione moderna, i docenti di un liceo scientifico di Magenta si oppongono alla presenza dei bersaglieri a scuola.

Segui queste discussioni sui social

E ti definivi un professore?Io non mi definivo niente. Ero più che un professore, e meno. Nell’aula di una scuola superiore uno diventa un sergente istruttore, un rabbino, una spalla su cui piangere, un cerbero, un cantante, uno studioso d… Leggi la discussione

Lohnnebenkosten am Limit: IKK Südwest warnt vor sozialpolitischer Negativspirale #GesetzlicheKrankenversicherung #Wirtschaftspolitik #Gesundheitskosten #Lohnnebenkosten #Prof.JörgLoth #Sozialabgaben #Reformbedarf #GKV-Finanzen #IKKSüdwest … Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dal post contro la figlia della Meloni al tentativo di suicidio: chi è e cosa ha fatto il prof finito nella bufera

skuola.net scrive: Il docente napoletano, autore di un post choc contro la figlia della Premier Meloni, ha tentato il suicidio, ma non è in pericolo di vita: “Ho chiesto scusa, non ce l’ho fatta”. Ecco cosa è successo ...

Il prof anti Meloni adesso ha paura: scrive alla premier e tenta il suicidio

Come scrive msn.com: Il mea culpa dopo gli insulti sui social: "Vorrei chiederle scusa di persona". Poi ingerisce pillole e superalcolici, ricoverato d'urgenza in codice rosso ...

Odio social, il post contro la figlia di Meloni e le scuse del prof

Riporta msn.com: Post su X segnalato da Fratelli d'Italia. L'autore è professore in un istituto tecnico. Valditara: indagine per risalire all'identità. Post anche contro le figlie di Piantedosi ...