Il procuratore normale le indagini di Aurelio Rasselli nel libro di Vitale | presentazione ai Canottieri Thalatta

Giovedì 5 giugno, il Circolo Canottieri Thalatta ospiterà la presentazione de "Il procuratore normale", l'ultimo libro del magistrato Marcello Vitale. In un momento in cui la giustizia è al centro di accesi dibattiti, questa opera offre uno sguardo profondo e umano su un tema cruciale. Non perdere l'opportunità di ascoltare analisi e riflessioni con esperti del settore. Un’occasione imperdibile per chi desidera comprendere meglio il sistema giudiziario italiano!

Presentazione del libro del magistrato Marcello Vitale, dal titolo Il procuratore normale, edito da Ensemble, al Circolo Canottieri Thalatta. L'evento giovedì 5 giugno alle ore 18. Discutono con l’autore il magistrato Marcello Minutoli e il docente Daniele Macris dopo i saluti del presidente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Il procuratore normale", le indagini di Aurelio Rasselli nel libro di Vitale: presentazione ai Canottieri Thalatta

