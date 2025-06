Il principe Harry e le voci sul cognome | vuole cambiarlo con quello di Diana

Il principe Harry, in cerca di una nuova identità, sta pensando di adottare il cognome della madre, Diana. Un gesto carico di significato, che riflette l'epoca di cambiamenti profondo nella monarchia britannica e un desiderio di riconnessione con le radici familiari. Questo potrebbe segnare un passo audace verso la riscoperta della propria storia, in un momento in cui le tradizioni reali vengono messe in discussione. Cosa ne pensate?

(Adnkronos) – Il principe Harry sta valutando l'idea di cambiare il suo cognome e assumere quello di sua madre, la defunta principessa Diana. Il Mail on Sunday scrive che il duca di Sussex ha chiesto consiglio al fratello di Diana, Charles Spencer, su come acquisire il cognome della famiglia materna. Il secondogenito di re Carlo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il principe Harry e le voci sul cognome: vuole cambiarlo con quello di Diana

Leggi anche Il principe Harry, i soprusi di African Parks e la persecuzione del popolo Baka del Congo - Il principe Harry, simbolo di impegno ambientalista, si trova al centro di polemiche legate a African Parks e alla persecuzione del popolo Baka del Congo.

