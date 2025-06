Il principe Harry avrebbe parlato con lo zio Charles per cambiare il cognome prendendo quello di mamma Diana | Spencer Leggi Amica it

Il principe Harry, sempre più distante dalla royal family, sembra voler riscoprire le proprie radici. Il possibile cambio di cognome in “Spencer” svela un desiderio profondo di riconnettersi con la madre, Lady Diana. Questo gesto simbolico potrebbe rappresentare non solo una rottura con il passato, ma anche un trend crescente: l'intento di valorizzare le origini familiari in un mondo dove le identità si mescolano. Cosa ne pensate?

La speranza è l’ultima a morire. Non quando si parla di una possibile riconciliazione tra il principe Harry e la royal family. Più passa il tempo, infatti, e più il duca si allontana dai Windsor (e viceversa). La recente notizia, poi, che l’uomo vorrebbe cambiare il cognome in “Spencer” non ha certamente allentato le tensioni. Harry e il desiderio di chiamarsi Spencer. Secondo quanto riportato dai media britannici, pare che il principe Harry abbia parlato con lo zio, il conte Charles Spencer, a proposito dell’idea di dare il cognome di sua madre, la principessa Diana, alla sua famiglia. Una mossa che, se messa in atto, avrebbe non poche conseguenze. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il principe Harry avrebbe parlato con lo zio Charles per cambiare il cognome prendendo quello di mamma Diana: Spencer. Leggi Amica.it

Leggi anche Il principe Harry, i soprusi di African Parks e la persecuzione del popolo Baka del Congo - Il principe Harry, simbolo di impegno ambientalista, si trova al centro di polemiche legate a African Parks e alla persecuzione del popolo Baka del Congo.

