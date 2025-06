Il prezzo dell' oro in lieve calo dopo picco a 3390 dollari

L'oro, simbolo di sicurezza in tempi incerti, scivola leggermente a 3365 dollari l'oncia dopo aver toccato un picco record. Questo ribasso riflette le fluttuazioni del mercato legate alle tensioni geopolitiche e alle politiche commerciali degli Stati Uniti. Mentre gli investitori cercano stabilità , è interessante notare come il metallo prezioso continui a rappresentare una scelta sicura per proteggere i propri capitali. Un trend da osservare con attenzione!

Prezzo dell'oro in lieve ribasso sui mercati asiatici dopo aver toccato un picco di 3390 dollari, spinto dalla corsa degi investitori verso i beni rifugio a causa delle turbolenze geopolitiche e soprattuto dei dazi e controdazi scatentati dall'amministrazione Usa. Il metallo con consegna immediata passa di mano ora a 3365 dollari l'oncia con un calo dello 0,49%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo dell'oro in lieve calo dopo picco a 3390 dollari

Leggi anche Giorgia Meloni: riduzione del prezzo dell'energia prioritaria, apprezzamento da Confindustria - Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza della riduzione del prezzo dell'energia, creando un'ampia eco nel mondo imprenditoriale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il prezzo dell'oro in lieve calo dopo picco a 3390 dollari

Da notizie.tiscali.it: (ANSA) - ROMA, 03 GIU - Prezzo dell'oro in lieve ribasso sui mercati asiatici dopo aver toccato un picco di 3390 dollari, spinto dalla corsa ...

I prezzi dell’oro si raffreddano dopo il rally dovuto all’aumento delle tensioni geopolitiche

Scrive it.investing.com: Investing.com- I prezzi dell’oro sono scesi nel trading asiatico di martedì, subendo alcune prese di profitto dopo che le crescenti tensioni geopolitiche in Europa e Medio Oriente, insieme alla ...

Il prezzo dell'oro rimbalza del 2% mentre il dollaro scende a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Cina

Scrive informazione.it: Previsioni Prezzo Oro (XAUUSD) & Argento: I livelli di breakout a $3.399 e $33,71 resisteranno? Prezzo dell'oro alle stelle, in aumento le vendite dell'usato Il mercato dell'oro usato sta vivendo un ...