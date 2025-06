Il prezzo della Via della Seta | Pechino da finanziatore a esattore del debito globale

La Nuova Via della Seta, inizialmente vista come un'opportunità di sviluppo globale, si trasforma in un'arma di pressione economica. Secondo il Lowy Institute, la Cina non è più solo un finanziatore benevolo, ma un esattore di debiti. Questo cambiamento solleva interrogativi cruciali: come impatterà le relazioni internazionali? Gli investimenti cinesi, ora più che mai, rappresentano un bivio tra progresso e dipendenza. Scopri il retroscena di questo intrigante capitolo storico!

Nel grande gioco della finanza mondiale, la Cina sembra avere cambiato volto: da generoso prestatore a esigente esattore. A dirlo è un rapporto del Lowy Institute, autorevole think tank australiano, che accende i riflettori su un lato oscuro della Belt and Road Initiative (BRI), nota anche con la denominazione italiana di Nuova Via della Seta, e delle sue conseguenze nei Paesi in via di sviluppo. Secondo lo studio, nel 2025 Pechino dovrebbe riscuotere 35 miliardi di dollari in interessi sul debito di cui 22 miliardi arriverebbero dalle casse dei 75 Paesi a più basso reddito (secondo le stime dell'Onu).

Così Tajani oggi a Pechino prepara il terreno per l’uscita dell’Italia dalla Via della Seta (senza contraccolpi)

Si legge su corriere.it: Spetterà poi alla premier Giorgia Meloni spiegare la scelta a Xi Jinping, che l’aspetta a Pechino entro la fine dell’anno. È evidente che la Via della Seta non ha portato benefici tangibili ...

La Via della seta si è adattata al nuovo disordine geopolitico

Come scrive editorialedomani.it: Nel 2021, gli investimenti esteri diretti cinesi sono rimasti stabili e hanno mostrato un leggero aumento quando Pechino ha lanciato nuovi progetti via della seta. Secondo un rapporto di Ernst&Young ...

L’Italia è uscita dalla Via della Seta cinese: inviata a Pechino la nota di disdetta dell’accordo

Secondo fanpage.it: L'Italia è fuori dalla Via della Seta ... cosiddetta Nuova Via della Seta, pur assicurando che questo non avrebbe rovinato in alcun modo i rapporti con Pechino. "Noi abbiamo un partenariato ...