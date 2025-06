Il prezzo del petrolo apre lieve rialzo +05%

Il prezzo del petrolio mostra segnali di ripresa, con il Wti e il Brent in lieve rialzo. Questo recupero non è solo un fatto isolato: si inserisce in un contesto globale dove le tensioni geopolitiche influenzano i mercati energetici. A fronte di un'instabilità crescente, gli investitori sono sempre più attenti alle oscillazioni dei prezzi del greggio. Riusciranno le quotazioni a mantenere questa traiettoria positiva? La risposta potrebbe avere un impatto diretto sulle economie mondiali.

Apertura in lieve rialzo sui mercati per il prezzo del petrolio che continua così il recupero avviato ieri, lunedì. Il greggio Wti del Texas sale dello 0,5% a 62,8 dollari mentre il Brent avanza delo 0,36% a 64,8 dollari. Dopo aver tocccato i minimi degli ultimi quattro anni, le quotazioni del greggio ora vengono sospinte dalle tensioni geopolitiche e dall'aumento della produzione Opec+ inferiore al previsto.

