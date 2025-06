Il Presidente della Francia Macron lascia Palazzo Chigi dopo l' incontro con Meloni

Emmanuel Macron ha appena concluso un incontro cruciale con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, segnando un momento significativo per i rapporti tra Francia e Italia. In un'Europa in continua evoluzione, questo colloquio potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontare sfide comuni, dal cambiamento climatico alla sicurezza energetica. Resta da vedere quali accordi nasceranno da questa intesa, ma l’attenzione di Bruxelles è già alta. La storia continua!

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2025 Dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha lasciato Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Presidente della Francia Macron lascia Palazzo Chigi dopo l'incontro con Meloni

