Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo a Cascina per visionare i cantieri Pnrr

Il presidente del consiglio regionale Mazzeo è a Cascina per monitorare cantieri PNRR, un segnale di ripresa e innovazione per il territorio. Dai lavori al Teatro Bellotti Bon all’ampliamento della biblioteca di Palazzo Bulleri, ogni intervento è un passo verso una comunità più inclusiva e sostenibile. Il focus su spazi per associazioni e emergenza abitativa riflette un trend nazionale: costruire città che rispondano alle reali esigenze dei cittadini. Un futuro migliore è possibile!

Prima il Teatro Bellotti Bon, poi Palazzo Bulleri (ampliamento biblioteca, spazi per associazioni e due appartamenti), via Guelfi (spazi per associazioni, spazi integrativi all'abitare e posti letto) e via Modda (complesso residenziale per emergenza abitativa) e piazza Cacciamano (abbattimento ex.

