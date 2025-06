Il premio di laurea Dario Mengozzi alla studentessa Unimore Adriana Cerchiara

Adriana Cerchiara, studentessa di Unimore, si aggiudica il premio di laurea Dario Mengozzi, un riconoscimento che celebra l'eccellenza accademica e l'impegno nella cooperazione. Questa vittoria non è solo un traguardo personale, ma un simbolo del crescente valore della formazione orientata al sociale in un'epoca in cui la collaborazione è fondamentale per affrontare le sfide di oggi. Adriana incarna l'ispirazione necessaria per costruire un futuro più solidale.

È una studentessa di Loreto Aprutino (Pescara) la vincitrice del premio di laurea istituito in memoria di Dario Mengozzi, l’esponente della cooperazione (è stato presidente di Confcooperative Modena dal 1969 al 1987 e di Confcooperative nazionale dal 1983 al 1991) scomparso il 30 marzo 2020. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il premio di laurea "Dario Mengozzi" alla studentessa Unimore Adriana Cerchiara

