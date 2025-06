Il prefetto Ferrandino accoglie i vincitori del Campionato di Giornalismo

Il prefetto Francesca Ferrandino ha mantenuto la sua promessa, ricevendo i giovani talenti del Campionato di Giornalismo – Cronisti in classe. Questo gesto non è solo un riconoscimento per i ragazzi della scuola media di Incisa, ma rappresenta anche un momento di grande valore per l'educazione civica e il futuro del giornalismo. Investire nei giovani cronisti significa coltivare una nuova generazione di voci consapevoli e critiche. Un segnale importante per il nostro Paese!

Firenze, 3 giugno 2025 - Il prefetto Francesca Ferrandino aveva promesso agli studenti della IIA della scuola media di Incisa che li avrebbe accolti nei suoi uffici. Lo aveva fatto alla premiazione del Campionato di Giornalismo – Cronisti in classe, organizzato dalla Nazione, al quale i giovani studenti della Dante Alighieri avevano ottenuto il primo posto assoluto con un'inchiesta giornalistica sulla loro città pubblicata sulle pagine del nostro giornale. Un lavoro che aveva da subito colpito il prefetto, tanto da voler approfondire la conoscenza con questi ragazzi. Promessa rispettata: a un anno di distanza, gli studenti di quella che oggi è la 3° A, pochi giorni prima dell'esame per il diploma, sono stati accolti nelle sale della prefettura.

