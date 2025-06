Il pr Antonello Lauretti si racconta all’Hotel Caruso di Ravello | Il successo? Non è questione di fortuna

Nel cuore di Ravello, Antonello Lauretti svela il segreto del successo: non è fortuna, ma determinazione e visione. In un'epoca in cui l'immagine conta più che mai, il noto PR romano racconta il suo percorso, invitando tutti a riflettere su cosa significhi davvero “arrivare”. Un'opportunità imperdibile per chi aspira a lasciare un segno nel mondo della comunicazione e oltre. Scopri come trasformare i sogni in realtà!

di Emilia Filocamo Se dovessi chiedermi cosa è esattamente il successo ho una molteplicità di risposte che prima, probabilmente, e per prima intendo prima di incontrare Antonello Lauretti, noto Pr romano, punto di riferimento di tanti vip, fondatore e titolare della Lauretti Communication, e dunque prima di questa intervista, non mi sarei mai data. Il successo non è colpo di fortuna, non è scorciatoia. Il successo è qualcosa che ti cresce all’interno, in una intercapedine del corpo che, appunto, non tutti i corpi hanno. E’ frutto di caparbietà mai fine a se stessa, di una volontà che non è testardaggine ma consapevolezza di aver pasciuto il desiderio con talento e voglia di apprendere; il successo è un percorso che si snoda da un profumo di casa e di sabbia, di duna o di ricordo ancestrale, ed arriva poi ad un red carpet, ad un nome che vince e che spesso incute timore, forse invidia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

