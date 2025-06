Il posto di Kamel Daoud è in Italia

Kamel Daoud, celebre scrittore algerino, non parteciperà alla Milanesiana. Questa assenza solleva interrogativi sull'importanza della letteratura come ponte tra culture. In un momento in cui il dialogo interculturale è più cruciale che mai, l'assenza di voci come quella di Daoud ci invita a riflettere: quanto perdiamo quando i grandi narratori non si confrontano con il nostro pubblico? La letteratura può ancora unire, anche a distanza.

Kamel Daoud non verrà in Italia. Invitato alla Milanesiana, lo scrittore algerino, vincitore del Goncourt per “Houris” (Gallimard e pres. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il posto di Kamel Daoud è in Italia

Approfondimenti da altre fonti

Il posto di Kamel Daoud è in Italia; Kamel Daoud atteso alla Milanesiana. Ma lo scrittore potrebbe rinunciare per il timore di un arresto; “Un giudice italiano vorrebbe consegnare Daoud ad Algeri”; Sandro Veronesi: “Il governo italiano salvi Daoud (e sé stesso) dall’Algeria” (di S. Renda). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il posto di Kamel Daoud è in Italia

Secondo ilfoglio.it: Lo scrittore ha annullato la visita in Italia temendo di essere arrestato all’arrivo all’aeroporto di Milano ed estradato nel suo paese d’origine. Che i paesi democratici e liberali siano ostaggio del ...

Kamel Daoud atteso alla Milanesiana. Ma lo scrittore potrebbe rinunciare per il timore di un arresto

Segnala msn.com: L’ordine dell’Algeria. Elisabetta Sgarbi: «Il governo tuteli i suoi diritti». La richiesta di cattura è nei terminali della polizia. Le due «red notice» dell’Interpol ...

Sandro Veronesi: “Il governo italiano salvi Daoud (e sé stesso) dall’Algeria”

Da huffingtonpost.it: Lo scrittore franco-algerino forse salta la Milanesiana: rischia l’estradizione per un reato di opinione, come Sansal condannato a cinque anni. “L’Italia ...