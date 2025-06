Il post del prof anti Meloni scritto dall' AI? Falso | ecco le prove

Un post attribuito a un professore anti-Meloni si è rivelato un falso creato dall'intelligenza artificiale. Questo episodio pone l'accento su un tema attuale: la disinformazione online. In un'epoca in cui le fake news si diffondono rapidamente, è essenziale sviluppare un pensiero critico e verificare le fonti. Un punto interessante? La tecnologia che doveva facilitare la comunicazione ora può tramutarla in un campo di battaglia per la verità.

Né ChatGpt né MetaAI avrebbero mai scritto quella frase contro il primo ministro. Entrambe sono chiare: “Nessun insulto o offesa”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il post del prof anti Meloni scritto dall'AI? Falso: ecco le prove

Leggi anche L’altro augurio di morte del prof Addeo, spunta un post su Gaza contro i figli di Meloni, Salvini e Tajani - In un clima di crescente tensione sociale, il post del professor Addeo ha riacceso il dibattito su libertà di espressione e responsabilità.

Segui queste discussioni sui social

Ciao Mondo.Hai optato anche tu per la #partenzaintelligente ?Bene!Hai dato anche un'occhiata al mio #post , Robot 2, dal titolo #subnautico?#ronot#natura#abyss#digitaldraw#scifiigsh=dGc1ZXdmdG1yajd0 Leggi la discussione

Vincent Van Gogh Wheat Stacks With Reaper 1888---#VincentVanGogh #WheatStacks #Post-Impressionism #art #painting Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Il post del prof anti Meloni scritto dall'AI? Falso: ecco le prove

Segnala ilgiornale.it: Né ChatGpt né MetaAI avrebbero mai scritto quella frase contro il primo ministro. Entrambe sono chiare: “Nessun insulto o offesa” ...

Il prof anti Meloni adesso ha paura: scrive alla premier e tenta il suicidio

Si legge su msn.com: Il mea culpa dopo gli insulti sui social: "Vorrei chiederle scusa di persona". Poi ingerisce pillole e superalcolici, ricoverato d'urgenza in codice rosso ...

Il prof del post minaccioso contro la figlia della premier Meloni tenta il suicidio: salvato in extremis

Riporta informazione.it: Ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola dopo aver ingerito farmaci. Stefano Addeo, il professore di tedesco in un istituto superiore del napoletano autore del post con il quale augurava alla fig ...