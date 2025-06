Il ponte di Kerch torna ad essere un bersaglio per Kyiv Ecco cosa sappiamo

Il ponte di Kerch torna al centro delle tensioni tra Ucraina e Russia, diventando bersaglio di un'operazione di sabotaggio che segna un nuovo capitolo nel conflitto. Questo attacco, frutto di mesi di pianificazione, dimostra l'intensificarsi della strategia militare ucraina, che punta a indebolire le linee di rifornimento russe. Un gesto audace che sottolinea la resilienza ucraina in un contesto di guerra sempre piĂą complesso e imprevedibile.

L’intelligence militare ucraina colpisce ancora. Nelle scorse ore il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina ha rivendicato un’operazione segreta di sabotaggio pianificata per mesi e diretta contro il ponte di Kerch, infrastruttura che collega l’entroterra russo alla penisola di Crimea. Secondo il comunicato ufficiale rilasciato dall’agenzia ucraina, gli agenti di Kyiv avrebbero piazzato una quantitĂ di esplosivo superiore alla tonnellata attorno ad alcuni piloni del ponte. La Sbu ha condiviso anche un video dell’esplosione, in cui viene mostrata un’imponente detonazione al di sotto della struttura del ponte. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il ponte di Kerch torna ad essere un bersaglio per Kyiv. Ecco cosa sappiamo

Leggi anche Ponte di Kerch, perché è importante per Putin: è il simbolo dell’annessione russa della Crimea - Il Ponte di Kerch non è solo un’infrastruttura, ma un simbolo potente dell'identità russa. Il suo danneggiamento da parte dei servizi segreti ucraini rappresenta un colpo diretto all’orgoglio di Putin e alla narrazione della grandezza russa.

