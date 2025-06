Il Pnrr-scuola è legge | dalle assunzioni docenti ai diplomifici cosa cambia Scontro in aula sui contratti dei ricercatori

Il Pnrr scuola è finalmente legge: un passo cruciale per il futuro dell'istruzione italiana! Con assunzioni di docenti e nuovi "diplomifici", il governo punta a rinnovare il nostro sistema educativo. Ma non mancano tensioni in aula, soprattutto riguardo ai contratti dei ricercatori. Questo provvedimento segna un'importante evoluzione, rispondendo a un trend globale: la necessità di investire nei giovani per un domani migliore. Rimanete aggiornati!

Il Pnrr-scuola è legge. Oggi, 3 giugno, l’Aula della Camera dei deputati si è espressa sul provvedimento che contiene una serie di misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico 20252026. In mattinata si è tenuto il voto sulla questione di fiducia posta dal governo la settimana scorsa, seguito dalle votazioni finali. Il risultato è arrivato nel tardo pomeriggio: la Camera ha approvato il dl con 155 voti favorevoli, 78 contrari e 4 astenuti. Ha respinto, invece, gli ordini del giorno dell’opposizione che chiedevano l’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. 🔗 Leggi su Open.online

