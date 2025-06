Il piccolo Fadl ferito dalle bombe a Gaza lascia il Papa Giovanni dopo venti giorni

Fadl, un simbolo di speranza e resilienza, lascia oggi l'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo venti giorni di cura. A soli dieci anni, ha già affrontato l'orrore della guerra a Gaza, ma ora è al sicuro in Italia. La sua storia riaccende i riflettori sulla crisi umanitaria che continua a colpire la regione. Un piccolo eroe che ci ricorda l'importanza di proteggere i più vulnerabili e di costruire un futuro di pace.

Bergamo, 3 giugno 2025 – Fadl era ricoverato dal 14 maggio al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ad appena dieci anni ha già vissuto l’orrore della guerra, ma ora è al sicuro. E oggi è stato dimesso. Si tratta del piccolo palestinese, proveniente da Gaza, che venerdì scorso aveva ricevuto anche la visita del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo scorso ottobre la sua famiglia era finita sotto un bombardamento israeliano a Khan Younis, nel quale erano morti diversi parenti. "Eravamo anche seduti fuori, io, mio figlio, i miei cugini e un po' di parenti: all'improvviso è sceso il missile", ha raccontato il padre, Omar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il piccolo Fadl, ferito dalle bombe a Gaza, lascia il Papa Giovanni dopo venti giorni

