Il percorso della discordia | ciclisti contro camminatori nel Parco del Sile

Nel cuore del Parco del Sile, ciclisti e camminatori si trovano sempre più spesso in rotta di collisione. L’alta velocità delle biciclette mette a rischio la sicurezza di tutti. Ma questa tensione riflette un trend crescente: la necessità di spazi condivisi e sicuri per attività all’aperto. Il Presidente dell’Ente Parco si fa portavoce della situazione, promettendo un incontro tra sindaci. Sarà l'occasione per tracciare un percorso di coesistenza e sicurezza.

Il problema è l'alta velocità con cui sulle due ruote sfrecciano sul sentiero col rischio di incidenti gravi. Il Presidente dell'Ente Parco: "Convocherò un incontro tra sindaci per la sicurezza degli utenti".

