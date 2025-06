Il Pd Abruzzo a Roma per la manifestazione pro-Gaza | I rapporto con il governo di Israele vanno sospesi

Il PD abruzzese scende in piazza a Roma per Gaza, un gesto simbolico che si inserisce in un contesto globale di tensioni e diritti umani. La richiesta di sospendere i rapporti con il governo israeliano rispecchia un sentimento crescente di solidarietà verso i popoli oppressi. Questo evento non è solo una manifestazione; è un segnale forte di una politica che vuole riallinearsi su valori di pace e giustizia. Un momento cruciale per l'Italia e l'Europa.

Il Partito democratico abruzzese sarĂ in piazza a Roma per Gaza per sostenere “con convinzione – annuncia – la decisione assunta dalle Regioni Puglia ed Emilia-Romagna, governate dal centrosinistra, di sospendere ogni rapporto istituzionale con l’attuale governo israeliano, responsabile di gravi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il Pd Abruzzo a Roma per la manifestazione pro-Gaza: "I rapporto con il governo di Israele vanno sospesi"

Leggi anche Altro che spallata, il centrodestra sbaraglia in Abruzzo e in Provincia di Roma. La mappa dei Comuni “vincenti” - Il centrodestra si impone con decisione in Abruzzo e nella provincia di Roma, ribaltando le aspettative.

Segui queste discussioni sui social

Sondaggio Swg, Elly Schlein è l’unica che può festeggiare. Frenata di Meloni e Conte: Salvini in calo – I dati #?? #POLITICA #EllySchlein #FdI #GiorgiaMeloni #Lega #MatteoSalvini #PD #Sondaggi #Openonline #News #Notizie #Italia #mastomondo… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Perché il 7 giugno saremo in piazza a Roma per Gaza

msn.com scrive: Per dire no, non in nostro nome. Non è solo un gesto simbolico, non è solo una manifestazione unitaria di Pd, M5S e Avs: è una scelta di campo, una presa di ...

In piazza per Gaza: appello di AVS, PD, e M5S Abruzzo per la manifestazione del 7 giugno a Roma

Lo riporta ekuonews.it: “Per fermare i bombardamenti e il massacro del popolo palestinese” PESCARA – “Non possiamo né vogliamo rimanere in silenzio e nell’indifferenza: chiediamo di fermare i bombardamenti e il ...

Manifestazioni Gaza, riformisti Pd aderiscono anche a iniziativa Renzi-Calenda

Scrive msn.com: Spiegano che si tratta più "di una adesione che di un partecipazione", ma che insomma sosterranno entrambe le iniziative in programma la prossima settimana: una a Milano e l'altra a Roma ...