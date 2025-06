Il Palazzo del Fumetto rende omaggio all' arte di G?seki Kojima

Il Palazzo del Fumetto si prepara a celebrare un maestro dell’arte grafica: G?seki Kojima. L’inaugurazione della mostra "La Spada e la Libellula" il 6 giugno porterà alla luce oltre 70 opere originali, rendendo omaggio a una leggenda del fumetto giapponese. In un periodo in cui il graphic novel sta conquistando sempre più lettori, questa esposizione rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire l’essenza di storie che hanno segnato un’epoca

Inaugura venerdì 6 giugno alle 18.30 al Palazzo del Fumetto la mostra La Spada e la Libellula, esposizione di oltre 70 opere originali del fumettista giapponese G?seki Kojima, nome noto a livello internazionale per molte sue opere, in particolare la saga di Lone Wolf and Cub il fumetto che ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Il Palazzo del Fumetto rende omaggio all'arte di G?seki Kojima

Segui queste discussioni sui social

Le vere ragioni degli sgomberi della Vivaia: l’ennesimo palazzo #ATTUALITA'EPOLITICA #Featured #exvivaio #Sgomberi #Palazzo #Latest #LOCALE #Vivaia Leggi la discussione

#Manager aggredita e abusata nell'#androne di un #palazzonews/2025/04/manager-aggredita-e-abusata-nellandrone-di-un-palazzo/ Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Wow Spazio Fumetto rende omaggio a Lady Oscar: gadget e memorabilia per i 45 anni di un personaggio che non è mai passato di moda

Scrive msn.com: Lady Oscar” a Wow Spazio Fumetto: l’esposizione celebra i 45 ... che fece carriera nell’esercito austriaco fingendosi uomo. PALAZZO REALE Piazza Duomo 12. Mar-mer e ven-dom 10-19,30; gio ...

Etna Comics rende omaggio a Franco Battiato

Come scrive msn.com: (ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Filo conduttore e hashtag della XIII edizione di Etna Comics - dal 30 maggio al 2 giugno - sarà quest'anno Shock in my town, riferimento al celebre brano di Franco Battiato, ...

In vista della Prima, il Museo del Fumetto rende omaggio alla Scala: così le strisce hanno raccontato il teatro più famoso di Milano

Lo riporta milano.repubblica.it: Tra le mostre da non perdere questa settimana, segnaliamo in particolare “La Scala a strisce” a Wow Spazio Fumetto: inserita nel programma di eventi della Prima Diffusa e curata da Enrico ...