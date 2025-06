Il nuovo tour di Cesare Cremonini si preannuncia come un viaggio visivo ed emotivo tra 25 anni di musica scenografie mozzafiato e tecnologia all’avanguardia

( a skanews) – L’imponente macchina del Cremonini Live25 ha ufficialmente acceso i motori: 65 metri di fronte palco per 22 metri di altezza, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva, un sistema laser da 270 watt per trasportare lo spettatore tra l’Alaska e Bologna, attraverso 25 anni di successi. Uno sforzo importante per creare uno show innovativo e coerente con il percorso sempre in ascesa di Cesare Cremonini. La produzione del palco e la sua costruzione impiegano oltre 200 persone e più di 150 operatori, che si spostano con 45 bilici di cui 15 solo per le strutture palco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo tour di Cesare Cremonini si preannuncia come un viaggio visivo ed emotivo tra 25 anni di musica, scenografie mozzafiato e tecnologia all’avanguardia

