Il nuovo semaforo con telecamera per multare chi passa col rosso

A Vimodrone, il traffico si fa più sicuro! Un nuovo semaforo con telecamera sta per entrare in funzione sulla Padana Superiore, pronto a sanzionare chi ignora il rosso. Questa iniziativa si inserisce nel trend crescente della sicurezza stradale e del rispetto delle norme, sempre più prioritario nelle città italiane. Sarà interessante vedere come questa tecnologia plasmerà il comportamento degli automobilisti. La sicurezza è una strada da percorrere insieme!

Si aggiungerà un semaforo a pochi metri da due rotonde sulla Padana Superiore a Vimodrone, hinterland est di Milano. E avrà il rilevamento delle infrazioni per multare chi passa col rosso. La decisione era stata già presa nel 2024 e ora è stata confermata con l'installazione dei pali: presto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il nuovo semaforo con telecamera per multare chi passa col rosso

Leggi anche Terni, nuovo semaforo ed ampiamento della corsia di accumulo: “Meno pericoli e circolazione più scorrevole” - Terni si prepara a una viabilità più sicura e fluida con un nuovo semaforo e l’ampliamento della corsia di accumulo.

Segui queste discussioni sui social

dal 2010 sul #arrivo del #nuovo #papa: Leggi la discussione

#F1 #2026: ecco chi fornirà il motore al #nuovo #team, i dettagli it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il nuovo semaforo con telecamera per multare chi passa col rosso

Secondo milanotoday.it: La richiesta di un gruppo di residenti. Il semaforo con telecamera sarà nell'hinterland di Milano, dove un altro semaforo con "occhio elettronico", poco distante, miete quasi 3mila multe all'anno ...

Nuovo semaforo con telecamere sulla Padana per multare i passaggi con il rosso

Lo riporta primalamartesana.it: Un secondo semaforo con telecamere sulla Padana superiore, che si aggiungerà a quello "storico" di Vimodrone all’altezza della rotatoria con via 15 Martiri. Il tutto per proteggere uno degli attravers ...

“Mi è solo scappato un vaffa al semaforo” | Con la nuova telecamera sono 5000 euro di multa: meglio stare tranquilli

Scrive motorzoom.it: "Mi è solo scappato un vaffa al semaforo": sarà capitato (forse) a chiunque, e magari fino ad oggi senza grosse conseguenze.