Il nuovo segretario comunale si insedia a Pontecorvo

Pontecorvo si prepara a una nuova era con l’arrivo della Dott.ssa Venera Diamante come segretario comunale. Il sindaco Anselmo Rotondo ha annunciato la notizia sui social, sottolineando l'importanza di una figura che porta freschezza e competenza nella gestione della comunità. In un momento in cui l’attenzione è rivolta al rinnovamento delle istituzioni locali, questo cambiamento rappresenta un'opportunità per avvicinare i cittadini alla politica e rafforzare il senso di comunità.

Il nuovo segretario Comunale si insedia a Pontecorvo. A renderlo noto è stato proprio il sindaco Anselmo Rotondo tramite un post sui social. "Benvenuta alla Dott.ssa Venera Diamante - scrive il primo cittadino di Pontecorvo -. Questa mattina ho dato ufficialmente il benvenuto alla Dott.ssa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Il nuovo segretario comunale si insedia a Pontecorvo

Leggi anche Padre Edgard Rimaycuna, chi è il nuovo segretario personale di Papa Leone XIV - Padre Edgard Rimaycuna, 36 anni, cileno, è il nuovo segretario personale di Papa Leone XIV, un ruolo che gli conferisce un'importante influenza nella Curia romana.

Segui queste discussioni sui social

dal 2010 sul #arrivo del #nuovo #papa: Leggi la discussione

dal 2010 sul #arrivo del #nuovo #papa: Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Si è insediato il segretario comunale Luigi Caropreso

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Si è insediato ieri il nuovo segretario comunale Luigi Caropreso. Nativo di Benevento, precedentemente titolare della sede di segreteria convenzionata Maltignano – Pedaso, Caropreso si è ...

Nuovo segretario comunale a Cascina

Da lanazione.it: Betti: "Scelto per esperienza in Comuni importanti e per un curriculum di alto profilo" Cascina, 4 settembre 2024 - Lunedì mattina è entrato in servizio il nuovo segretario comunale, il dottor ...

Ecco il nuovo segretario comunale

Secondo ilrestodelcarlino.it: Nuovo segretario comunale per Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo. Ufficializzata l’assegnazione di Roberta Fiorini al Comune di Mantova, il sindaco di Faenza ha firmato il decreto ...