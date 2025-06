Il no azzurro di Acerbi è più onesto di altri sì

Il "no" di Acerbi alla Nazionale è un gesto che va oltre la semplice scelta: è un richiamo all'autenticità in un mondo sportivo spesso assediato da pressioni e aspettative irrealistiche. In un periodo in cui il dibattito sull'integrità degli atleti si fa sempre più acceso, la sua posizione invita a riflettere su valori come rispetto e coerenza. Perché, a volte, dire "no" può essere molto più onesto che un semplice sì.

Il caso-Acerbi è un non-caso e diventa un caso solo perché ogni giorno abbiamo bisogno di creare un caso, altrimenti non sappiamo con chi prendercela. «Dici cazzate, non si dice no alla Nazionale, è un caso eccome». È vero, non si dovrebbe dire no alla nazionale, ma bisogna capire perché si è arrivati a questa decisione, prima di condannarla. Francesco Acerbi ha 37 anni suonati, nella sua vita ne ha passate di cotte e di crude, ha visto la morte all’orizzonte e ha fatto appena in tempo a scansarla, la qual cosa gli permette di avere una libertà rarissima in questo dannato mondo: dire e fare quello che vuole, secondo quel che gli dice la sua coscienza e senza bisogno di dire «piacerà alla gente?». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il "no" azzurro di Acerbi è più onesto di altri "sì"

