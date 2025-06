Il naufragio di Porticello il recupero del Bayesian slitta alla seconda metà di giugno

Il naufragio del Bayesian a Porticello segna un capitolo drammatico nella storia della navigazione, ma il suo recupero rappresenta anche una rinascita. La rimozione dell'imponente albero di 72 metri, effettuata con attrezzature all'avanguardia, sottolinea l'importanza dell'innovazione tecnologica nel salvaguardare il nostro patrimonio marittimo. In un'epoca in cui l'eco-sostenibilità è al centro del dibattito globale, ogni passo in avanti è cruciale. Rimanete sinton

Lo scafo del Bayesian dovrebbe essere sollevato dal fondale di Porticello nella seconda metà di giugno, dopo la rimozione dell'albero di 72 metri con attrezzature da taglio di precisione. Lo riferisce la Tmc Marine. Si tratta di previsioni legate agli effettivi progressi delle operazioni e alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il naufragio di Porticello, il recupero del Bayesian slitta alla seconda metà di giugno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Porticello, nuova squadra di sub per il recupero del Bayesian; Bayesian, cambiano i sub impegnati nel recupero del veliero affondato a Porticello; Tragedia di Porticello, cambia la squadra di sub impegnata nel recupero del Bayesian. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lavori in corso per il recupero del veliero Bayesian affondato al largo di Porticello, operazione a giugno

Segnala gaeta.it: Le operazioni di recupero del veliero Bayesian a Porticello procedono secondo il cronoprogramma, con l’uso di robot telecomandati e attrezzature speciali; il sollevamento dello scafo è previsto per gi ...

Proseguono i lavori per il recupero del Bayesian, in settimana sarà tagliato l'albero del veliero

Si legge su palermotoday.it: In azione il robot radioguidato da una delle navi gru. Successivamente lo scafo verrà girato di 90 gradi e fatto riemergere a filo d’acqua ...

Bayesian, cambia la squadra di sub impegnata nel recupero

Riporta msn.com: (ANSA) - PALERMO, 02 GIU - I sub olandesi, colleghi del tecnico morto in mare, hanno lasciato la zona del naufragio del Bayesian, a Porticello, dove sono in corso le operazioni di recupero del veliero ...