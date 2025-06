Il Napoli cerca un vice Lukaku non un suo sostituto Perciò niente David né Moise Kean Sky Sport

Il Napoli si muove sul mercato con una strategia chiara: cercare un vice Lukaku, non un sostituto. Una scelta che riflette l'ambizione della squadra di mantenere un alto livello competitivo in Serie A. I nomi di David e Kean sono stati esclusi, ma cosa significa realmente per il futuro degli azzurri? L'interrogativo su chi possa affiancare il gigante belga offre spunti intriganti su come il club intende affrontare la stagione. Rimanete aggiornati!

Il Napoli cerca un vice Lukaku, non un sostituto di Lukaku. Perciò niente David né Moise Kean (Sky Sport) Uno dei nodi del mercato del Napoli è il centravanti. Forse è il nodo. Il Napoli è alla ricerca di un calciatore più forte di Lukaku, di uno equivalente a Lukaku o di uno che faccia da vice del centravanti belga? Alla domanda ha risposto Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky Sport che è intervenuto a Radio Marte: «Il Napoli in attacco cerca un vice di Lukaku, un calciatore che sia non “ingombrante” per il belga che difficilmente verrà tolto dall’undici di partenza da Conte. È questo il motivo per cui David è stato messo in stand by, anche perché su di lui c’è una bella concorrenza ed il costo dell’operazione spingerebbe il Napoli a farlo giocare titolare, ma il titolare Conte già ce l’ha». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli cerca un vice Lukaku, non un suo sostituto. Perciò niente David né Moise Kean (Sky Sport)

