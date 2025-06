Il Nameless saluta Annone e torna a Lecco Nel 2026 ci sarà anche una Winter Edition in Valsassina

Il Nameless Festival saluta Annone e si prepara a tornare a Lecco nel 2026! Ma le sorprese non finiscono qui: una Winter Edition in Valsassina promette esperienze uniche tra musica e natura. Un segnale forte della rinascita dei festival italiani, che uniscono arte e paesaggio, rendendo ogni evento un viaggio emozionante. Non perdere l’occasione di vivere un inverno indimenticabile in un contesto straordinario!

Lecco, 3 giugno 2026 – Il prossimo Nameless Festival si svolgerà dal 30 maggio all'1 giugno, 2026 naturalmente, a Lecco. Lo annuncia Alberto Fumagalli, il ceo e fondatore del Nameless, all'indomani dell' ultima edizione appena conclusa ad Annone Brianza. Prima però ci sarà un' edizione speciale: la Nameless Festival Winter Edition, in programma a Barzio, in Valsassina, sabato 14 e domenica 15 febbraio. E' un ritorno alle origini: il centro sportivo comunale del Bione a Lecco è stato dove ha esordito il Nameless nel 2013 e dove il festival si è svolto anche nel 2014; a Barzio invece il Nameless è cresciuto, dal 2015 fino al 2019, prima del trasferimento nella location di Annone.

