Il musical di Broadway Rent tra gli spettacoli dell' Arena Rocca Estate

Il 1° luglio, l'Arena Rocca Estate illumina le calde sere estive con "Rent", il celebre musical rock di Jonathan Larson. Questo capolavoro, che ha rivoluzionato il teatro musicale, affronta temi attuali come l’amore e la lotta contro le difficoltà. Con la regia di Stefano Naldi e le coreografie di Laura Cappelli, lo spettacolo promette di catturare il cuore degli spettatori. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica sotto le stelle!

All'interno della rassegna "Arena Rocca estate" martedì 1 luglio va in scena il musical "Rent" di Jonathan Larson, adattato con le coreografie di Laura Cappelli per la regia di Stefano Naldi. Rent è un musical rock scritto e composto da Jonathan Larson e basato sull’opera "La bohème" di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il musical di Broadway "Rent" tra gli spettacoli dell'Arena Rocca Estate

Leggi anche I musical più amati di Broadway in un'unica serata al Toniolo - Sabato 25 maggio al Teatro Toniolo di Mestre, le Note Innate portano l’emozione di Broadway in Italia con "MusicAll".

Segui queste discussioni sui social

Der erfolgreiche Liederschreiber Charles Strouse ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Mit Musicals wie "Annie" erlangte er Broadway- und Hollywood-Erfolg. Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Forlimpopoli, il Teatro delle Forchette sul palco con tutta l’energia del musical “Rent”

Si legge su corriereromagna.it: La regia è di Stefano Naldi, le coreografie di Laura Cappelli. Rent è un musical rock scritto e composto da Jonathan Larson e basato sull’opera La bohème di Giacomo Puccini. Racconta la storia di un ...

Off-Broadway è a San Giorgio con lo spettacolo ‘Assaggi di Musical’

altramantova.it scrive: "ASSAGGI DI MUSICAL", con la compagnia OFF-BROADWAY per la regia di Francesco Antimiani ... presenta musiche bellissime e personaggi fantastici. A completare lo spettacolo sarà 'Rent', il musical ...

Musical in scena a Parigi nell'aprile 2025

Si legge su sortiraparis.com: Il 2025 aprile ha in serbo alcune sorprese per gli appassionati di musical a Parigi. Dai classici rivisitati alle creazioni originali, i palcoscenici parigini promettono spettacoli folgoranti.