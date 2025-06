Il Museo di Pietrarsa apre le terrazze alla musica e alla storia con la rassegna Salotto a Mare

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a diventare il cuore pulsante dell'estate 2025 con "Salotto a Mare". Dieci serate di musica e storia che uniscono cultura e divertimento, immersi in un'atmosfera magica a pochi passi dal mare. Non perdere l'occasione di vivere l’arte in un contesto unico! Scopri come la musica possa trasformare un luogo di tradizione in un'esperienza indimenticabile.

L'estate 2025 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si preannuncia indimenticabile con "Salotto a Mare", rassegna di dieci serate-evento che trasformerà le spettacolari terrazze del museo in un esclusivo club a ridosso del mare. Prenderà il via il 6 giugno e proseguirà fino al 5 ottobre.

