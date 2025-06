Il movimento che sta rivoluzionando lo sport

Il Teatro Dal Verme diventa il palcoscenico di un cambiamento epocale nello sport! Con la terza edizione dell’evento Sky, patrocinato dal Comune di Milano, si celebra il potere della collaborazione e del rispetto. In un mondo sempre più digitalizzato, ascoltare storie diverse diventa fondamentale per costruire un futuro inclusivo. Scopri come il movimento sta trasformando il panorama sportivo e sociale, ispirando nuove generazioni a unire le forze per un bene comune!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Mario Giunta, giornalista Sky Sport, modera il panel dedicato al calcio femminile con ospiti Federica Cappelletti, Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC e Alia Guagni, calciatrice. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Il movimento che sta rivoluzionando lo sport

