Il ministro Salvini | Ponte sullo Stretto? Cgil unico sindacato che protesta per i posti di lavoro

Il Ponte sullo Stretto sta per diventare realtà, ma non senza polemiche. La Cgil è in prima linea a protestare per i posti di lavoro, sottolineando l’importanza di vigilare su opportunità e rischi legati a un'opera da 13 miliardi. Questo progetto emblematico non solo promette di collegare due regioni, ma potrebbe ridefinire l’economia del sud Italia. E tu, quale futuro vedi per il lavoro in questa nuova era?

“Quando c’è l’opera più grande dell’occidente da 13 miliardi e mezzo è chiaro che in due realtà, come Reggio Calabria e Messina, occorre vigilare al massimo e prevenire. Bisogna metterci tutta l’attenzione possibile perché coinvolgerà migliaia di aziende è chiaro che solleverà appetiti malsani”. Queste le parole di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato dal direttore Tommaso Cerno durante l’evento “Il futuro è ancora verde? A che punto è la transizione ecologica?”, organizzato da Il Tempo e in corso al museo dell’Ara Pacis, parlando del Ponte sullo Stretto. Poi a proposito delle modifiche alla normativa antimafia ha spiegato: “La deroga è assolutamente restrittiva”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il ministro Salvini: "Ponte sullo Stretto? Cgil unico sindacato che protesta per i posti di lavoro"

