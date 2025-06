Il ministro Pichetto Fratin | Il nucleare sia a gestione statale

Il dibattito sull'energia si accende: il Ministro Pichetto Fratin propone una gestione statale del nucleare. In un'epoca in cui la sostenibilità è uno dei temi più caldi, l'incontro “Il Futuro è ancora verde?” ha riunito voci autorevoli come quella di Salvini. Questo potrebbe segnare un cambio di rotta fondamentale per l'Italia, riportando il nucleare al centro del panorama energetico. Sarà davvero il futuro che ci aspettiamo?

Il tema dell'energia è stato al centro dell'incontro "Il Futuro è ancora verde?", organizzato dal quotidiano Il Tempo. Tra i partecipanti il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, intervistati dal direttore de Il Tempo Tommaso Cerno.

Leggi anche Il ministro Pichetto Fratin: "Nucleare potrebbe sostituire il gas domani" - Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che il nucleare potrebbe rappresentare una valida alternativa al gas in tempi rapidi, suggerendo che potrebbe essere implementato anche "domani mattina".

