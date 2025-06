Il ministro Pichetto Fratin | il nucleare si farà ecco i tempi

Il futuro dell'energia italiana si colora di nucleare! Il Ministro Pichetto Fratin ha confermato che il rilancio del nucleare è una tappa fondamentale nella transizione ecologica. Durante l'incontro "Il Futuro è ancora verde?", esperti e politici hanno discusso le tempistiche e le sfide da affrontare. Mentre il mondo si muove verso soluzioni sostenibili, l'Italia potrebbe trovare nel nucleare una chiave per un futuro più verde e sicuro. È il momento di scoprire come!

Dove siamo arrivati con la transizione ecologica? Proprio questo tema è stato al centro dell’incontro “Il Futuro è ancora verde?”, organizzato da Il Tempo e tenutosi martedì 3 giugno presso l’Ara Pacis di Roma, a cui hanno partecipato, tra gli altri i il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia, Gilberto Pichetto Fratin, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervistati dal direttore de Il Tempo Tommaso Cerno. "La questione europea" del costo dell'energia "è nazionale perché per decenni non abbiamo avuto il nucleare e ci siamo affidati al gas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il ministro Pichetto Fratin: il nucleare si farà, ecco i tempi

Leggi anche Il ministro Pichetto Fratin: "Nucleare potrebbe sostituire il gas domani" - Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che il nucleare potrebbe rappresentare una valida alternativa al gas in tempi rapidi, suggerendo che potrebbe essere implementato anche "domani mattina".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il ministro Pichetto Fratin: “Genova ha le carte in regola per l'Agenzia sul nucleare”; Il ministro Pichetto Fratin: Nucleare potrebbe sostituire il gas domani; Pichetto Fratin: «Decreto aree idonee ai primi di luglio su modifiche rinnovabili». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il ministro Pichetto Fratin: "Il nucleare sia a gestione statale"

msn.com scrive: A che punto è la transizione ecologica e come l’Italia dovrà porsi rispetto alle opportunità e i rischi della rivoluzione green. Temi di grande attualità che, dopo gli entusiasmi iniziali, oggi stanno ...

Il ministro Pichetto Fratin: “Genova ha le carte in regola per candidarsi a ospitare l'Agenzia per la sicurezza nucleare”

Come scrive ilsecoloxix.it: Le parole del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica a margine della sedicesima edizione del Festival del Lavoro ...

Energia, Pichetto Fratin: "Siamo in transizione verso un nuovo modello"

Secondo finanza.repubblica.it: Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica: "Per arrivare al net zero al 2050 è necessario il nucleare" ...