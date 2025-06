Il ministero sospende il professore che ha minacciato la figlia di Meloni

Il ministero dell'Istruzione non tollera le minacce, e la sospensione del professore Addeo ne è una chiara dimostrazione. In un contesto in cui il rispetto delle istituzioni è sempre più discusso, questo episodio riaccende il dibattito su libertà di espressione e responsabilità sociale. Quanto è importante educare al dialogo piuttosto che all'odio? La scuola dovrebbe essere un luogo di crescita, non di conflitto.

L'Ufficio scolastico regionale della Campania ha deciso di sospendere in via cautelare Stefano Addeo, il docente di Cicciano (Napoli) che dal suo profilo Facebook aveva minacciato la figlia di Giorgia Meloni. La sospensione durerà fino alla fine del procedimento disciplinare, che è ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

