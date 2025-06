Il mercato dell’auto a maggio resta fermo in Italia E c’è il nodo delle invendute

Il mercato dell'auto in Italia segna una battuta d'arresto a maggio, con 139.390 immatricolazioni e un calo preoccupante del 20% rispetto ai livelli pre-Covid. Questo stop mette in luce un fenomeno emergente: le invendute, auto rimaste nei concessionari, rivelano le sfide della supply chain e i cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Un’analisi di questo trend potrebbe svelare opportunità nascoste nel futuro della mobilità sostenibile!

Il mercato dell’auto in Italia è fermo. A maggio sono state immatricolate 139.390 nuove vetture secondo i dati del Ministero dei Trasporti. Dopo due mesi di crescita, seppure leggera, c’è stato uno stop. E così siamo oltre il 20% in meno rispetto ai valori pre-Covid. E pesano le “invendute”, le macchine che rimangono in attesa nei concessionari, soprattutto ibride ed elettriche. Mercato auto Italia maggio 2025: leggera flessione e stagnazione generale. A maggio sono state immatricolate 139.390 nuove vetture, con una flessione dello 0,16% rispetto allo stesso mese del 2024. Così nonostante i movimenti di marzo e aprile guardando ai primi cinque mesi dell’anno la contrazione c’è stata, seppure solo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il mercato dell’auto a maggio resta fermo in Italia. E c’è il nodo delle invendute

