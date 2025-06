Il memoriale sul Santuario della Bozzola | I ragazzi venivano pagati 2-3mila euro per avere rapporti

Un inquietante racconto emerge dal memoriale di Cleo Koludra Stef, svelando un oscuro giro di pedofilia legato al Santuario della Bozzola. "Ragazzi pagati 2-3mila euro per rapporti", un dettaglio che fa tremare. Questo caso non è solo locale: si inserisce in un trend preoccupante che mette in discussione la sicurezza dei minori in contesti apparentemente innocui. La lotta contro l'abuso è più attuale che mai; è fondamentale far sentire la propria voce.

AGI - "Mio zio Savu un giorno in confidenza mi disse che aveva conosciuto una ragazza di Garlasco di nome (omissis). Lei stessa riferiva a mio zio che c'era un grosso giro di pedofilia e una specie di prostituzione riguardo il Santuario delle Bozzole  gestito da un custode che lavorava per (omissis)". Comincia così il memoriale di Cleo Koludra Stefanescu, in carcere per omicidio, nipote di Flavius Savu, condannato per estorsione ai danni di don Gregorio Vitali, all'epoca rettore del Santuario della Bozzola, il luogo dove si concentrano molte delle ultime suggestioni attorno all'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il memoriale sul Santuario della Bozzola: "I ragazzi venivano pagati 2-3mila euro per avere rapporti"

